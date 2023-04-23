У ЄС назвали неприйнятними скандальні заяви посла Китаю у Франції
Неділя, 23 квітня 2023, 22:21
Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо статусу колишніх країн СРСР.
Джерело: Боррель у Twitter
Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023
The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy.
Дослівно: "Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, що ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.
ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".
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- Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.
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