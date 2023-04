У ЄС назвали неприйнятними скандальні заяви посла Китаю у Франції

Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо статусу колишніх країн СРСР.

Джерело: Боррель у Twitter

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy.