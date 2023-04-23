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У ЄС назвали неприйнятними скандальні заяви посла Китаю у Франції

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 22:21
У ЄС назвали неприйнятними скандальні заяви посла Китаю у Франції
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо статусу колишніх країн СРСР.

Джерело: Боррель у Twitter

Дослівно: "Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, що ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто". 
  • Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.
  • Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення щодо коментарів китайського дипломата у Франції.
  • Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.
  • Франція заявила про своє занепокоєння після висловлювань посла Китаю у Парижі.

Теми: ЄСКитайСРСР
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