В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции

Руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе относительно статуса бывших стран СССР.

Источник: Боррель в Twitter

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy. Реклама: April 23, 2023

Дословно: "Неприемлемы высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.

ЕС может лишь предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая".

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