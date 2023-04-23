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В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 22:21
В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе относительно статуса бывших стран СССР.

Источник: Боррель в Twitter

Дословно: "Неприемлемы высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.

ЕС может лишь предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая".

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Предыстория

  • Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны. Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".
  • Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.
  • Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции.
  • Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.
  • Франция заявила о своей обеспокоенности после высказываний посла Китая в Париже.

Темы: ЕСКитайСССР
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