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Небо над Україною спалахнуло незвичним сяйвом

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 01:59
Небо над Україною спалахнуло незвичним сяйвом
Яскраве рожеве сяйво над Київщиною. Фото із соцмереж

Ввечері 23 квітня мешканці різних областей України спостерігали незвичне атмосферне явище, небо було забарвлене у яскраво-рожевий колір.

Джерело: повідомлення у соціальних мережах

Деталі: Незвичне для українських широт явище спостерігали жителі Київської області. Небо рожевого кольору сфотографували у Броварах.

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Яскраві різнокольорові спалахи у небі бачили на Чернігівщині, Львівщині і Волині.

ВІДЕО ДНЯ

Аналогічне атмосферне явище також спостерігали над білоруськими містами.

Теми: УкраїнаКиївська область
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