Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Небо над Україною спалахнуло незвичним сяйвом

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 01:59
Небо над Україною спалахнуло незвичним сяйвом
Яскраве рожеве сяйво над Київщиною. Фото із соцмереж

Ввечері 23 квітня мешканці різних областей України спостерігали незвичне атмосферне явище, небо було забарвлене у яскраво-рожевий колір.

Джерело: повідомлення у соціальних мережах

Деталі: Незвичне для українських широт явище спостерігали жителі Київської області. Небо рожевого кольору сфотографували у Броварах.

Яскраві різнокольорові спалахи у небі бачили на Чернігівщині, Львівщині і Волині.

ВІДЕО ДНЯ

Аналогічне атмосферне явище також спостерігали над білоруськими містами.

Теми: УкраїнаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Україна
Аналітики ISW оцінили, чи готова Росія протистояти контрнаступу України
Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти
"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: