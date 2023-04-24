Небо над Україною спалахнуло незвичним сяйвом
Понеділок, 24 квітня 2023, 01:59
Ввечері 23 квітня мешканці різних областей України спостерігали незвичне атмосферне явище, небо було забарвлене у яскраво-рожевий колір.
Джерело: повідомлення у соціальних мережах
Деталі: Незвичне для українських широт явище спостерігали жителі Київської області. Небо рожевого кольору сфотографували у Броварах.
Північне сяйво над Київською областю #північнесяйво #київщина #київськаобласть #україна #новиниукраїни #новини pic.twitter.com/xLqZGjk8SZ— Inform UA (@InformUAnews) April 23, 2023
Яскраві різнокольорові спалахи у небі бачили на Чернігівщині, Львівщині і Волині.
ВІДЕО ДНЯ
Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.— Так люблю той Львів 🇺🇦 (@lviv1256) April 23, 2023
Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS
Аналогічне атмосферне явище також спостерігали над білоруськими містами.