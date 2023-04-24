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Небо над Украиной вспыхнуло необычным сиянием

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 01:59
Небо над Украиной вспыхнуло необычным сиянием
Яркое розовое сияние над Киевской областью. Фото из соцсетей

Вечером 23 апреля жители разных областей Украины наблюдали необычное атмосферное явление, небо было окрашено в ярко-розовый цвет.

Источник: сообщения в социальных сетях

Детали: Необычное для украинских широт явление наблюдали жители Киевской области. Небо розового цвета сфотографировали в Броварах.

Яркие разноцветные вспышки в небе видели на Черниговщине, Львовщине и Волыни.

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Аналогичное атмосферное явление также наблюдали над белорусскими городами.

Темы: УкраинаКиевская область
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