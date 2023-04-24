Небо над Украиной вспыхнуло необычным сиянием
Понедельник, 24 апреля 2023, 01:59
Вечером 23 апреля жители разных областей Украины наблюдали необычное атмосферное явление, небо было окрашено в ярко-розовый цвет.
Источник: сообщения в социальных сетях
Детали: Необычное для украинских широт явление наблюдали жители Киевской области. Небо розового цвета сфотографировали в Броварах.
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Північне сяйво над Київською областю #північнесяйво #київщина #київськаобласть #україна #новиниукраїни #новини pic.twitter.com/xLqZGjk8SZ— Inform UA (@InformUAnews) April 23, 2023
Яркие разноцветные вспышки в небе видели на Черниговщине, Львовщине и Волыни.
ВИДЕО ДНЯ
Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.— Так люблю той Львів 🇺🇦 (@lviv1256) April 23, 2023
Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS
Аналогичное атмосферное явление также наблюдали над белорусскими городами.