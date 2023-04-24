США стурбовані діями Азербайджану довкола Лачинського коридору

Офіційний Вашингтон висловив стурбованість появою блокпосту Азербайджану у Лачинському коридорі – головній транспортній артерії між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував головний заступник речника Держдепу США Ведант Патель.

Він зазначив, що США глибоко стурбовані тим, що Баку встановив блокпост у Лачинському коридорі, оскільки це підриває довіру до мирного процесу.

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"Ми наголошуємо на тому, що через Лачинський коридор має забезпечуватися вільний та відкритий рух людей і товарів, та закликаємо сторони відновити мирні переговори і утриматися від провокацій та недружніх дій уздовж кордону", – зауважив Ведант Патель.

Як повідомлялося, у неділю в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

У відповідь у невизнаному Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у провокації і порушенні тристоронньої заяви від 2020 року.

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Нагадаємо, 18 квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.