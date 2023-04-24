Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США обеспокоены действиями Азербайджана вокруг Лачинского коридора

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 07:58
США обеспокоены действиями Азербайджана вокруг Лачинского коридора
ВЪЕЗД В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, ФОТО GETTY IMAGES

Официальный Вашингтон выразил обеспокоенность появлением блокпоста Азербайджана в Лачинском коридоре – главной транспортной артерии между Арменией и Нагорным Карабахом.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал главный заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель.

Он отметил, что США глубоко обеспокоены тем, что Баку установил блокпост в Лачинском коридоре, поскольку это подрывает доверие к мирному процессу.

Реклама:

"Мы подчеркиваем, что через Лачинский коридор должно обеспечиваться свободное и открытое движение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и недружественных действий вдоль границы", – отметил Ведант Патель.

Как сообщалось, в воскресенье в Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу – основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом.

В ответ в непризнанном Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в провокации и нарушении трехстороннего заявления от 2020 года.

ВИДЕО ДНЯ

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном со взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.

Темы: СШААзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
Все новости...
Реклама: