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США обеспокоены действиями Азербайджана вокруг Лачинского коридора

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 07:58
США обеспокоены действиями Азербайджана вокруг Лачинского коридора
ВЪЕЗД В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, ФОТО GETTY IMAGES

Официальный Вашингтон выразил обеспокоенность появлением блокпоста Азербайджана в Лачинском коридоре – главной транспортной артерии между Арменией и Нагорным Карабахом.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал главный заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель.

Он отметил, что США глубоко обеспокоены тем, что Баку установил блокпост в Лачинском коридоре, поскольку это подрывает доверие к мирному процессу.

"Мы подчеркиваем, что через Лачинский коридор должно обеспечиваться свободное и открытое движение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и недружественных действий вдоль границы", – отметил Ведант Патель.

Как сообщалось, в воскресенье в Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу – основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом.

В ответ в непризнанном Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в провокации и нарушении трехстороннего заявления от 2020 года.

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном со взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.

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Темы: СШААзербайджан
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