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Британська розвідка розповіла, навіщо РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 09:15
Британська розвідка розповіла, навіщо РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації
Фото з facebook Консульського відділу Посольства Росії в США

Примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії і демонструвати буцімто успіх вторгнення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про війну в Україні від 24 квітня.

Розвідка зазначає, що окупаційна влада майже точно примушує українців, які залишилися, отримувати російські паспорти. Як приклад, наводять заяву для мешканців Херсонщини, що їх "депортують", а майно конфіскують, якщо вони не погодяться на російське громадянство до 1 червня 2023 року. 

"Росія використовує свої паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій – так само, як на Донеччині та Луганщині до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росія, скоріш за все, намагається інтегрувати окуповані території України у бюрократичну систему РФ, аби подавати вторгнення як успіх, особливо з наближенням президентських виборів 2024 року", – зазначають в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що РФ намагається якнайдовше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації і можливої напруги у суспільстві у зв'язку з цим.

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Теми: Херсонська областьокупаціяпаспортрозвідка
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