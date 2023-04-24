Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка розповіла, навіщо РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 09:15
Британська розвідка розповіла, навіщо РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації
Фото з facebook Консульського відділу Посольства Росії в США

Примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії і демонструвати буцімто успіх вторгнення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про війну в Україні від 24 квітня.

Розвідка зазначає, що окупаційна влада майже точно примушує українців, які залишилися, отримувати російські паспорти. Як приклад, наводять заяву для мешканців Херсонщини, що їх "депортують", а майно конфіскують, якщо вони не погодяться на російське громадянство до 1 червня 2023 року. 

Реклама:

"Росія використовує свої паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій – так само, як на Донеччині та Луганщині до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росія, скоріш за все, намагається інтегрувати окуповані території України у бюрократичну систему РФ, аби подавати вторгнення як успіх, особливо з наближенням президентських виборів 2024 року", – зазначають в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що РФ намагається якнайдовше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації і можливої напруги у суспільстві у зв'язку з цим.

Теми: Херсонська областьокупаціяпаспортрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: