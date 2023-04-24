Британская разведка рассказала, зачем РФ принудительно раздает паспорта украинцам в оккупации

Принудительная раздача российских паспортов украинцам, которые оказались в оккупации, является попыткой "привязывать" эти территории к России и демонстрировать якобы успех вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании о войне в Украине от 24 апреля.

Разведка отмечает, что оккупационная власть почти наверняка заставляет украинцев, которые остались, получать российские паспорта. В качестве примера приводят заявление для жителей Херсонщины, что их "депортируют", а имущество конфискуют, если они не согласятся на российское гражданство до 1 июня 2023 года.

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"Россия использует свои паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий – так же, как в Донецкой и Луганской областях до повторного масштабного вторжения в 2022 году. Россия, скорее всего, пытается интегрировать оккупированные территории Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подавать вторжение как успех, особенно с приближением президентских выборов 2024 года", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что РФ пытается как можно дольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможного напряжения в обществе в связи с этим.