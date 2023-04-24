Аналітики ISW оцінили, чи готова Росія протистояти контрнаступу України

Інститут вивчення війни вважає, що усі цілілі повітряно-десантні війська Росії вже задіяні в наступальних або оборонних операціях в Україні, а для наступу РФ необхідно перекинути значні резерви. Війська окупантів виснажені та дезорганізовані.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Характер розгортання російських військ по всій території України переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрених елементів усіх військових округів, а також основні уцілілі повітряно-десантні війська вже задіяні в активних наступальних або оборонних операціях в Україні.

Для проведення ефективних наступальних операцій Росії необхідно буде перекинути значні резерви на будь-яку окрему вісь, а загальний виснажений стан військ і, очевидно, дезорганізована і фрагментарна структура розгортання на деяких напрямках, ймовірно, створюватимуть значні перешкоди для перспектив Росії в обороні критичних ділянок фронту".

Деталі: 23 квітня Інститут вивчення війни опублікував звіт, де описується поточний російський порядок ведення бойових дій в Україні, оцінюються наступальні та оборонні можливості російських угруповань уздовж фронту, а також обговорюються основні фактори, які можуть ускладнити російські оборонні операції в разі українського контрнаступу.

Відзначається, що через постійні наступальні операції російські сили виявилися погано підготовленими до контрнаступу України.

Аналітики інституту припустили, що Україна зможе провести скоординовану багатобригадну механізовану наступальну операцію з повним використанням 9 бригад.

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Якщо припущення ISW виявляться невірними, то деякі з оцінок і спостережень також будуть невірними, а перспективи росіян утримати свої позиції будуть кращими, ніж представлені у звіті.

Повідомляється, що російські війська в Україні діють у складі децентралізованих і значною мірою деградованих формувань, а поточна структура розгортання свідчить про те, що більшість наявних підрозділів вже беруть участь у наступальних або оборонних операціях.

За оцінками ISW, російські війська наразі діють на 7 напрямках: Куп'янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка-Донецьк; західна частина Донецької області/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області; Херсонська область.

При цьому активні наступальні операції росіяни проводять на щонайменше на 5 з цих напрямків (Куп'янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка-Донецьк, західний Донецьк/східна частина Запоріжжя) і переважно проводять оборонні операції на західній частині Запорізької області та в Херсонській області.

Сили Росії, які зараз беруть участь у наступальних і оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними, і дуже ймовірно, що більшість російських підрозділів по всій Україні є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені на попередніх етапах війни.

Крім того, окупанти намагаються завершити захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу, якщо це можливо.