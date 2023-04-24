На Черкащині затримали агентку ФСБ, яка збирала дані про Сили оборони

Служба безпеки затримала на Черкащині агентку ФСБ, яка намагалась влаштуватись на роботу до органу місцевого самоврядування.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки викрила ще одну агентку ФСБ у ході спецоперації у Черкаській області.

За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин.

Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів".

Деталі: Крім цього, жінка поширювала у "Вконтакте" фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

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Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності "всередині" установи.

У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку року.

У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниці обрали запобіжний захід – тримання під вартою.