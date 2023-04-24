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В Черкасской области задержали агентку ФСБ: собирала данные о Силах обороны

Алена МазуренкоПонедельник, 24 апреля 2023, 11:35
В Черкасской области задержали агентку ФСБ: собирала данные о Силах обороны

Служба безопасности задержала в Черкасской области агента ФСБ, которая пыталась устроиться на работу в орган местного самоуправления.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности разоблачила еще одну агентку ФСБ в ходе спецоперации в Черкасской области.

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По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей.

Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов".

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Детали: Кроме этого, женщина распространяла в "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

 

Впоследствии российский агент получила еще одно враждебное задание - устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения.

В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.

Предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале года.

В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей соратнице высокое денежное вознаграждение.

 

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнице избрали меру пресечения - содержание под стражей.

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Темы: СБУФСБгосизмена
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