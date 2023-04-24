В Черкасской области задержали агентку ФСБ: собирала данные о Силах обороны
Служба безопасности задержала в Черкасской области агента ФСБ, которая пыталась устроиться на работу в орган местного самоуправления.
Источник: СБУ
Дословно: "Служба безопасности разоблачила еще одну агентку ФСБ в ходе спецоперации в Черкасской области.
По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
Для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей.
Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов".
Детали: Кроме этого, женщина распространяла в "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.
Впоследствии российский агент получила еще одно враждебное задание - устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения.
В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.
Предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале года.
В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей соратнице высокое денежное вознаграждение.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленнице избрали меру пресечения - содержание под стражей.