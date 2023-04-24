Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черкасской области задержали агентку ФСБ: собирала данные о Силах обороны

Алена МазуренкоПонедельник, 24 апреля 2023, 11:35
В Черкасской области задержали агентку ФСБ: собирала данные о Силах обороны

Служба безопасности задержала в Черкасской области агента ФСБ, которая пыталась устроиться на работу в орган местного самоуправления.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности разоблачила еще одну агентку ФСБ в ходе спецоперации в Черкасской области.

По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей.

Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов".

Детали: Кроме этого, женщина распространяла в "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
 

Впоследствии российский агент получила еще одно враждебное задание - устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения.

В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.

Предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале года.

В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей соратнице высокое денежное вознаграждение.

 

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнице избрали меру пресечения - содержание под стражей.

фото
Темы: СБУФСБгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
СБУ
СБУ идентифицировала 12 коллаборационистов Херсонщины, которые преследовали украинцев
Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ
Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику
Последние новости
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
Все новости...
Реклама: