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Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 11:35
Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови
Прапори ЄС, фото Getty Images

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі мають досягти політичної домовленості про заснування нового санкційного режиму Євросоюзу – проти осіб, які залучені до дестабілізації внутрішньої ситуації у Молдові.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

Він сказав, що на зустрічі очікуються два важливі рішення щодо Молдови. 

"Перше рішення – політична домовленість, якої, сподіваюся, вийде досягнути (я переконаний, що її досягнуть), щодо створення нового санкційного режиму проти тих, хто працює на дестабілізацію країни і порушення конституційного ладу Республіки Молдова", – розповів Ауреску.

Міністр нагадав, що запропонував це наприкінці лютого і радий, що ініціатива швидко отримала підтримку. "Це мабуть найшвидший процес створення нового санкційного механізму в історії ЄС. Це буде важливим інструментом для підвищення стійкості і безпеки Республіки Молдова на тлі дій, які керуються з Росії – як демонстрації і підривна діяльність проти конституційного ладу Молдови, що ми спостерігали останніми місяцями", – зазначив Богдан Ауреску.

Санкції передбачатимуть заборону в’їзду та замороження активів.

Він також повторив також анонс від головного дипломата ЄС Жозепа Борреля – про створення цивільної місії ЄС у Молдові, яка допоможе їй ставати стійкішою до гібридних загроз.  

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Другою пріоритетною темою на зустрічі він назвав забезпечення підтримки України, щоб вона могла перемогти у війні.

Теми: ЄСсанкціїМолдоваРосія
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