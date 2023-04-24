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Министры ЕС планируют согласовать новый санкционный режим – за дестабилизацию Молдовы

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 11:35
Министры ЕС планируют согласовать новый санкционный режим – за дестабилизацию Молдовы
Флаги ЕС, фото Getty Images

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге должны достичь политической договоренности об учреждении нового санкционного режима Евросоюза – против лиц, которые вовлечены в дестабилизацию внутренней ситуации в Молдове.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Он сказал, что на встрече ожидают два важных решения по Молдове.

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"Первое решение – политическая договоренность, которой, надеюсь, получится достичь, я убежден, что ее достигнут, по созданию нового санкционного режима против тех, кто работает на дестабилизацию страны и нарушение конституционного строя Республики Молдова", – рассказал Ауреску.

Министр напомнил, что предложил это в конце февраля и рад, что инициатива быстро получила поддержку. "Это, пожалуй, самый быстрый процесс создания нового санкционного механизма в истории ЕС. Это будет важным инструментом для повышения устойчивости и безопасности Республики Молдова на фоне действий, которые руководствуются из России: это демонстрации и подрывная деятельность против конституционного строя Молдовы, которые мы наблюдали в последние месяцы", – отметил Ауреску.

Санкции будут предусматривать запрет въезда и замораживание активов.

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Он также повторил анонс от главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о создании гражданской миссии ЕС в Молдове, которая поможет ей становиться более устойчивой к гибридным угрозам.

Второй приоритетной темой встречи он назвал обеспечение поддержки Украины, чтобы она могла победить в войне.

Темы: ЕСсанкцииМолдоваРосcия
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