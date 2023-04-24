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Посольство Китаю у Франції видалило скандальне інтерв’ю про колишні країни СРСР

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 13:43

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму суперечливого інтерв'ю, в якому китайський посол поставив під сумнів незалежність країн колишнього Радянського Союзу, що викликало обурення по всій Європі. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Посольство розмістило повну стенограму висловлювань посла Лу Шайє китайською та французькою мовами на своєму офіційному акаунті в WeChat у понеділок вранці. 

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Однак до опівдня за пекінським часом стенограму видалили, а за посиланнями з'явилося повідомлення про те, що контент "був видалений автором". 

Резонансне інтерв'ю також не публікували на офіційному сайті посольства.

В інтерв'ю французькій телерадіокомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п'ятницю, Лу заявив, що деякі "країни колишнього Радянського Союзу" не мають статусу суверенної держави у міжнародному праві.

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Ці коментарі обурили Естонію, Латвію і Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів до своїх столиць для пояснення. Високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву "неприйнятною".

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.

Після хвилі обурення речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила у понеділок, що Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу.

Теми: КитайФранціяСРСР
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