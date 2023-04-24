Посольство Китая во Франции удалило скандальное интервью о бывших странах СССР

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму противоречивого интервью, в котором китайский посол поставил под сомнение независимость стран бывшего Советского Союза, что вызвало возмущение по всей Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Посольство разместило полную стенограмму высказываний посла Лу Шае на китайском и французском языках на своем официальном аккаунте в WeChat в понедельник утром.

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Однако к полудню по пекинскому времени стенограмму удалили, а по ссылкам появилось сообщение о том, что контент "был удален автором".

Резонансное интервью также не публиковали на официальном сайте посольства.

В интервью французской телерадиокомпании LCI, которое вышло в эфир в пятницу, Лу Шае заявил, что некоторые "страны бывшего Советского Союза" не имеют статуса суверенного государства в международном праве.

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Эти комментарии возмутили Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы для объяснения. Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление "неприемлемым".

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.

После волны возмущения пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявила в понедельник, что Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза.