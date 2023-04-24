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Кулеба – міністрам ЄС: Мир у Європі залежить від швидкості поставок зброї Україні

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 14:08

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав колег з ЄС пришвидшити поставки зброї та боєприпасів до України, оскільки від цього залежить безпека Європи. 

Слова Кулеби на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 квітня, наводить пресслужба МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

"Поразка Росії – це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", – заявив міністр.

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Кулеба наголосив, що сторона, яка має кращу логістику та постачання, має кращі шанси на перемогу у війні.  

Він закликав європейських колег пришвидшити постачання та забезпечити визначальну перевагу України над Росією на полі бою.

"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", – закликав він. 

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Міністр перерахував короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби.

Він закликав надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів, зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України та інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16 та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва.

У середньостроковій перспективі міністр закликав європейських колег збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити та розширити програми навчання для українських військових, покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва.

У довгостроковій перспективі кількох років глава МЗС України закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

У понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав, що розбіжності щодо другого етапу плану ЄС з надання Україні більшої кількості боєприпасів все ще залишаються.

Другий етап передбачає фінансування на суму 1 млрд євро спільних закупівель ЄС, він ще не завершений. Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.

Теми: Кулеба Дмитродопомога УкраїніЄСзброя
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