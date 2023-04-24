Кулеба – министрам ЕС: Мир в Европе зависит от скорости поставок оружия Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал коллег из ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину, поскольку от этого зависит безопасность Европы.

Слова Кулебы на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 апреля, приводит пресс-служба МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

"Поражение России – это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", – заявил министр.

Кулеба отметил, что сторона с лучшими логистикой и поставками имеет больше шансов на победу в войне.

Он призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить определяющее преимущество Украины над Россией на поле боя.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", – призвал он.

Министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные потребности.

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Он призвал предоставить Украине в кратчайшие сроки больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16 и сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.

В среднесрочной перспективе министр призвал европейских коллег увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

В долгосрочной перспективе нескольких лет глава МИД Украины призвал министров иностранных дел Евросоюза сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

В понедельник перед началом встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что разногласия относительно второго этапа плана ЕС по предоставлению Украине большего количества боеприпасов все еще остаются.

Второй этап предусматривает финансирование на сумму 1 млрд евро совместных закупок ЕС, он еще не завершен. Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, в частности, Германию, Нидерланды и Польшу. Они выразили скептицизм по поводу того, что европейская промышленность способна быстро изготовить достаточное количество снарядов и удовлетворить насущные потребности Украины.