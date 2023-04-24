МЗС пропонує українцям евакуацію із Судану
Міністерство закордонних справ за бажанням евакуює українців із зони бойових дій у Судані.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій.
Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами".
Деталі: Ніколенко додав, що більше деталей про евакуацію повідомлять, щойно це буде безпечно для громадян.
Він нагадав, для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті, почесного консульства України в Хартумі або МЗС України.
Що цьому передувало:
- Переворот у Судані розпочався 15 квітня.Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Спроби припинення вогню успіху не мали.
- Станом на 24 квітня унаслідок зіткнень армії з Силами швидкого реагування загинуло щонайменше 420 людей
- 23 квітня стало відомо, що Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану в рамках операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.