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МЗС пропонує українцям евакуацію із Судану

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 14:29
МЗС пропонує українцям евакуацію із Судану
Полум'я в аеропорту Хартума, фото getty images

Міністерство закордонних справ за бажанням евакуює українців із зони бойових дій у Судані. 

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. 

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Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами". 

Деталі: Ніколенко додав, що більше деталей про евакуацію повідомлять, щойно це буде безпечно для громадян. 

Він нагадав, для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті, почесного консульства України в Хартумі або МЗС України.

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Що цьому передувало: 

  • Переворот у Судані розпочався 15 квітня.Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Спроби припинення вогню успіху не мали.  
  • Станом на 24 квітня унаслідок зіткнень армії з Силами швидкого реагування загинуло щонайменше 420 людей
  • 23 квітня стало відомо, що Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану в рамках операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.

Теми: МЗССуданевакуація
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