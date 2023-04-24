МЗС пропонує українцям евакуацію із Судану

Міністерство закордонних справ за бажанням евакуює українців із зони бойових дій у Судані.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій.

Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами".

Деталі: Ніколенко додав, що більше деталей про евакуацію повідомлять, щойно це буде безпечно для громадян.

Він нагадав, для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті, почесного консульства України в Хартумі або МЗС України.

Що цьому передувало:

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