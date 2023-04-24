МИД предлагает украинцам эвакуацию из Судана

Министерство иностранных дел по желанию эвакуирует украинцев из зоны боевых действий в Судане.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий.

В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами".

Детали: Николенко добавил, что больше деталей об эвакуации сообщат когда это будет безопасно для граждан.

Он напомнил, для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в посольство Украины в Египте, почетное консульство Украины в Хартуме или МИД Украины.

Что этому предшествовало:

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