МИД предлагает украинцам эвакуацию из Судана
Министерство иностранных дел по желанию эвакуирует украинцев из зоны боевых действий в Судане.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook
Прямая речь: "МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий.
В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами".
Детали: Николенко добавил, что больше деталей об эвакуации сообщат когда это будет безопасно для граждан.
Он напомнил, для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в посольство Украины в Египте, почетное консульство Украины в Хартуме или МИД Украины.
Что этому предшествовало:
- Переворот в Судане начался 15 апреля, бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.
- По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 420 человек
- 23 апреля стало известно, что Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума.