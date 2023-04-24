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МИД предлагает украинцам эвакуацию из Судана

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 14:29
МИД предлагает украинцам эвакуацию из Судана
Пламя в аэропорту Хартума, фото getty images

Министерство иностранных дел по желанию эвакуирует украинцев из зоны боевых действий в Судане. 

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. 

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В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами". 

Детали: Николенко добавил, что больше деталей об эвакуации сообщат когда это будет безопасно для граждан. 

Он напомнил, для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в посольство Украины в Египте, почетное консульство Украины в Хартуме или МИД Украины. 

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Что этому предшествовало:

  • Переворот в Судане начался 15 апреля, бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.
  • По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 420 человек
  • 23 апреля стало известно, что Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума.

Темы: МИДСуданэвакуация
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