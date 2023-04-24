Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 14:37

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", заявила в інтерв’ю "Известиям", повідомляє "Європейська правда".

Дуро сказала, що "ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України". 

Реклама:

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

Глава Пентагону: Війна Путіна є причиною розширення НАТО, а не наслідком

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила представниця угорського парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто "утиски" національних меншин. 

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити "правильний крок" у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.

20 квітня під час візиту до Києва генсек Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – в НАТО, і з цим погоджуються всі члени Альянсу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Теми: УгорщинаУкраїнаРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: