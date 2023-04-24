Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 14:37

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", заявила в інтерв’ю "Известиям", повідомляє "Європейська правда".

Дуро сказала, що "ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України". 

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

Глава Пентагону: Війна Путіна є причиною розширення НАТО, а не наслідком

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила представниця угорського парламенту.

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто "утиски" національних меншин. 

ВІДЕО ДНЯ

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити "правильний крок" у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.

20 квітня під час візиту до Києва генсек Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – в НАТО, і з цим погоджуються всі члени Альянсу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Теми: УгорщинаУкраїнаРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Угорщина
Ціни на продукти харчування в Угорщині зросли найбільше в ЄС
Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі
У Європарламенті закликають зупинити постійне зловживання вето Угорщиною
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: