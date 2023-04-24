Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 14:37

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Об этом Дуро, представитель крайне правой венгерской партии "Наша Родина", заявила в интервью "Известиям", сообщает "Европейская правда".

Дуро сказала, что "мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины". 

Реклама:

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", – заявила она.

Затем она выдвинула условие вступления Украины в НАТО, которым, по ее словам, должно быть согласие России.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представительница венгерского парламента.

ВИДЕО ДНЯ

В этом контексте Дуро также раскритиковала Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств. 

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

Дуро заявила, что украинская власть могла бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.

20 апреля во время визита в Киев генсек Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО, и с этим согласны все члены Альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Темы: ВенгрияУкраинаРосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
Все новости...
Реклама: