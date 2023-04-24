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Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 14:37

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Об этом Дуро, представитель крайне правой венгерской партии "Наша Родина", заявила в интервью "Известиям", сообщает "Европейская правда".

Дуро сказала, что "мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины". 

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", – заявила она.

Затем она выдвинула условие вступления Украины в НАТО, которым, по ее словам, должно быть согласие России.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представительница венгерского парламента.

В этом контексте Дуро также раскритиковала Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств. 

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"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

Дуро заявила, что украинская власть могла бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.

20 апреля во время визита в Киев генсек Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО, и с этим согласны все члены Альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Темы: ВенгрияУкраинаРосcияНАТО
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