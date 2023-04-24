Іран за пів року переправив Росії кораблями 300 тисяч артснарядів і мільйон боєприпасів – WSJ

Російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів для поповнення військ РФ, що воюють в Україні, створюючи все більшу проблему для США та їхніх союзників, які намагаються зірвати співпрацю між Москвою і Тегераном.

Джерело: "The Wall Street Journal" із посиланням на близькосхідних чиновники

Деталі: За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли з Ірану до Росії понад 300 000 артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів, згідно із заявами чиновників і документами, з якими ознайомився "The Wall Street Journal".

За словами людей, знайомих з цим питанням, розвіддані про ці поставки були передані США.

Офіційні особи на Близькому Сході заявили, що остання партія зброї, про яку відомо, що вона перетнула Каспійське море до Росії, вийшла з Ірану на початку березня на борту 460-футового російського вантажного судна "Расул Гамзатов". Судно перевозило 1000 контейнерів з 2000 артилерійських снарядів, про що раніше не повідомлялося.

Про деякі інші поставки з Ірану до Росії раніше повідомляв телеканал "Sky News".

Загальнодоступні судноплавні дані показують, що "Расул Гамзатов" вийшов із іранського порту Бандар-Амірабад 8 березня і прибув до Астрахані в Росії за 6 днів. Судно повернулося до Ірану наприкінці березня і знову вирушило до Росії, пробувши в порту лише день.

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Судно належить російській компанії "МГ-Флот", раніше відомій як ТОВ "ТрансМорФлот". Минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компанії, заявивши, що 16 її суден, включно з "Расулом Гамзатовим", перевозили зброю для Росії.

Компанія не відповіла на запити про коментарі. Делегація Ірану в ООН і Міноборони РФ також не відповіли на запити про коментарі. У Білому Домі відмовилися коментувати цю тему.

За словами американських чиновників, Іран в основному використовує вантажні літаки для доставки зброї до Росії, що робить втручання майже неможливим. А дії в Каспійському морі потребують допомоги колишніх радянських республік, розташованих на його узбережжі.

На початку цього місяця віце-адмірал Бред Купер здійснив неоголошений візит до Туркменістану, де обговорив низку питань, в тому числі шляхи поглиблення співпраці і розширення безпеки на морі. Він відмовився коментувати, чи йшлося про перехоплення вантажів зі зброєю в Каспійському морі.

Росія звернулася до Ірану по допомогу минулого літа. Іран спочатку надав Росії сотні начинених вибухівкою безпілотників, а також погодився надати Росії понад 300 000 снарядів для артилерії. Один із контрактів від вересня 2022 року, з яким ознайомився WSJ, свідчить про угоду між Міністерством оборони Ірану і російським АТ "Рособоронекспорт" щодо продажу Росії понад 74 000 артилерійських снарядів на суму 1,7 мільйона доларів.

США та інші союзники України кілька місяців тому попередили, що Іран готовий надіслати Росії балістичні ракети. Але, за оцінками США й закордонних експертів, цього поки не сталося.

За словами близькосхідних чиновників, Росія досі не надіслала Ірану сучасні винищувачі Су-35, проте в останні тижні група іранців відвідала завод на сході Росії, який виробляє сучасні реактивні винищувачі. Це може бути ознакою того, що угода просувається вперед.

Анна Борщевська, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вважає, що відносини Ірану з Росією поступово переходять від трансакційних до стратегічних: "Росія зараз вперше залежить від Ірану в широкому сенсі російсько-іранських відносин. Це історичний зсув".