Иран за полгода переправил России кораблями 300 тысяч артснарядов и миллион боеприпасов – WSJ

Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов для пополнения войск РФ, воюющих в Украине, создавая все большую проблему для США и их союзников, которые пытаются сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Источник: "The Wall Street Journal" со ссылкой на ближневосточных чиновников

Детали: За последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли из Ирана в Россию более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов, согласно заявлениям чиновников и документам, с которыми ознакомился "The Wall Street Journal".

По словам людей, знакомых с этим вопросом, разведданные об этих поставках были переданы США.

Официальные лица на Ближнем Востоке заявили, что последняя партия оружия, о которой известно, что она пересекла Каспийское море в Россию, вышла из Ирана в начале марта на борту 460-футового российского грузового судна "Расул Гамзатов". Судно перевозило 1000 контейнеров с 2000 артиллерийских снарядов, о чем ранее не сообщалось.

О некоторых других поставках из Ирана в Россию ранее сообщал телеканал "Sky News".

Общедоступные судоходные данные показывают, что "Расул Гамзатов" вышел из иранского порта Бандар-Амирабад 8 марта и прибыл в Астрахань в России 6 дней спустя. Судно вернулось в Иран в конце марта и снова отправилось в Россию, пробыв в порту всего день.

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Судно принадлежит российской компании "МГ-Флот", ранее известной как ООО "ТрансМорФлот". В прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против компании, заявив, что 16 ее судов, включая "Расул Гамзатов", перевозили оружие для России.

Компания не ответила на запросы о комментариях. Делегация Ирана в ООН и Минобороны РФ также не ответили на запросы о комментариях. В Белом Доме отказались комментировать эту тему.

По словам американских чиновников, Иран в основном использует грузовые самолеты для доставки оружия в Россию, что делает вмешательство почти невозможным. А действия в Каспийском море требуют помощи бывших советских республик, расположенных на его побережье.

В начале этого месяца вице-адмирал Брэд Купер совершил необъявленный визит в Туркменистан, где обсудил ряд вопросов, в том числе пути углубления сотрудничества и расширения безопасности на море. Он отказался комментировать, шла ли речь о перехвате грузов с оружием в Каспийском море.

Россия обратилась к Ирану за помощью прошлым летом. Иран сначала предоставил России сотни начиненных взрывчаткой беспилотников, а также согласился предоставить России более 300 000 снарядов для артиллерии. Один из контрактов от сентября 2022 года, с которым ознакомился WSJ, свидетельствует о соглашении между Министерством обороны Ирана и российским АО "Рособоронэкспорт" о продаже России более 74 000 артиллерийских снарядов на сумму 1,7 миллиона долларов.

США и другие союзники Украины несколько месяцев назад предупредили, что Иран готов отправить России баллистические ракеты. Но, по оценкам США и зарубежных экспертов, этого пока не произошло.

По словам ближневосточных чиновников, Россия до сих пор не прислала Ирану современные истребители Су-35, однако в последние недели группа иранцев посетила завод на востоке России, который производит современные реактивные истребители. Это может быть признаком того, что соглашение продвигается вперед.

Анна Борщевская, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что отношения Ирана с Россией постепенно переходят от трансакционных к стратегическим: "Россия сейчас впервые зависит от Ирана в широком смысле российско-иранских отношений. Это исторический сдвиг".