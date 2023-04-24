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Прем'єрка Естонії приїхала в Житомир

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 16:45

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відвідала Житомир – це її перший закордонний візит після повторного призначення на посаду естонського глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я перебуваю в Україні з першим візитом як голова нового уряду Естонії. Я тут з посланням твердої віри – я вірю в перемогу України і вірю в Україну як процвітаючу ліберальну демократію, яка належить до євроатлантичної сім'ї" – написала Каллас у Twitter.

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Вона зазначила, що для неї символічно приїхати до Житомира – регіону, щодо якого Естонія зосереджує свої зусилля з відновлення.

"Ми були першими, хто став меценатами регіону. Йдеться про практичні дії для побудови майбутнього та підтримки євроатлантичного шляху України" – зазначила прем’єрка Естонії.

"Радий вітати вас в Україні, у нашому особливому Житомирському регіоні" – сказав у свою чергу президент Володимир Зеленський, вітаючи Каю Каллас.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо, тиждень тому президент Естонії Алар Каріс затвердив склад нового уряду на чолі з проукраїнською прем’єркою Каєю Каллас.

Теми: ЖитомирЕстонія
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