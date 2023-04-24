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Премьер-министр Эстонии приехала в Житомир

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 16:45

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир – это ее первый зарубежный визит после повторного назначения на должность главы эстонского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я нахожусь в Украине с первым визитом как глава нового правительства Эстонии. Я здесь с посланием твердой веры – я верю в победу Украины и верю в Украину как процветающую либеральную демократию, которая принадлежит к евроатлантической семье", – написала Каллас в Twitter.

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Она отметила, что для нее символично приехать в Житомир – регион, в отношении которого Эстония сосредотачивает свои усилия по восстановлению.

"Мы были первыми, кто стал меценатами региона. Речь идет о практических действиях для построения будущего и поддержки евроатлантического пути Украины", – отметила премьер-министр Эстонии.

 

"Рад приветствовать вас в Украине, в нашем особом Житомирском регионе", – сказал в свою очередь президент Владимир Зеленский, приветствуя Каю Каллас.

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Напомним, неделю назад президент Эстонии Алар Карис утвердил состав нового правительства во главе с проукраинским премьером Каей Каллас.

Темы: ЖитомирЭстония
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