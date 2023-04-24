У МЗС порадили угорським політикам не ставити євроатлантичну безпеку в залежність від Москви

Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки і це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка у відповідь на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", – написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", – додав речник.

Раніше Дора Дуро в інтерв'ю російському виданню заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Нагадаємо, під час візиту до Києва генсек Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – в НАТО, і з цим погоджуються всі члени Альянсу.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.