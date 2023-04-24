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В МИД посоветовали венгерским политикам не ставить евроатлантическую безопасность в зависимость от Москвы

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 17:38

Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности и это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе и Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко в ответ на заявление вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро.

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы", – написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что нет никаких объективных причин, которые препятствовали бы вступлению Украины в НАТО.

"Украинское членство только усилит Альянс, сделает невозможным повторение российской агрессии в Европе в будущем", – добавил спикер.

Ранее Дора Дуро в интервью российскому изданию заявила, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно лишь при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Напомним, во время визита в Киев генсек Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО, и с этим согласны все члены Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Темы: МИДВенгрия
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