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Прем'єрка Естонії проти "гібридного трибуналу": Це дозволить Путіну уникнути відповідальності

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 17:39

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає на створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності президента РФ Владіміра Путіна та інших російських лідерів за злочин агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Житомирі.

"Ми підтримуємо міжнародний трибунал з розслідування злочину агресії. Воєнні злочини можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом і судами в Україні, тому що вони тут скоювалися. Якщо ж говорити про злочин агресії, це  злочин лідерів. Я юрист за освітою і можу сказати, що будь-який гібридний трибунал дозволить Путіну, Лаврову та іншим уникнути відповідальності. Треба чітко наголошувати, що злочин агресії – це злочин, який скоюють лідери і саме їх треба притягнути до відповідальності за це", – сказала Каллас.

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За її словами, одна з перешкод на шляху спецтрибуналу стосується того, що МКС вже зробив кроки щодо Путіна.

"І хтось може назвати це перемогою, тому що вже виданий ордер на арешт. Але я дуже активно виступаю за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів, які ухвалили рішення про вторгнення в Україну", – сказала Каллас.

"Ми допоможемо зробити так, що не буде безкарності, не буде імунітету за злочини росіян, у тому числі за злочин агресії. Притягнення до відповідальності російських лідерів за геноцид, за злочини проти людяності це і є мета. Ми можемо продемонструвати, що депортація була злочином цього режиму, як і напад на український народ. Злочини без покарання заохотять нові звірства", – додала естонська прем'єрка.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде "гібридний трибунал".

Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Київ не підтримує "гібридний трибунал" для Путіна, який просуває Захід.

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Теми: ЕстоніяПутінтрибунал
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