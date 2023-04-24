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Премьер Эстонии против "гибридного трибунала": Это позволит Путину избежать ответственности

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 17:39

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на создании специального трибунала для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров за преступление агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Житомире.

"Мы поддерживаем международный трибунал по расследованию преступления агрессии. Военные преступления могут рассматриваться Международным уголовным судом и судами в Украине, потому что они здесь совершались. Если же говорить о преступлении агрессии, это преступление лидеров. Я юрист по образованию и могу сказать, что любой гибридный трибунал позволит Путину, Лаврову и другим избежать ответственности. Надо четко подчеркивать, что преступление агрессии – это преступление, которое совершают лидеры и именно их надо привлечь к ответственности за это", – сказала Каллас.

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По ее словам, одно из препятствий на пути спецтрибунала касается того, что МУС уже сделал шаги в отношении Путина.

"И кто-то может назвать это победой, потому что уже выдан ордер на арест. Но я очень активно выступаю за международный трибунал в очень четком формате, который позволит привлечь к ответственности лидеров, которые приняли решение о вторжении в Украину", – сказала Каллас.

"Мы поможем сделать так, что не будет безнаказанности, не будет иммунитета за преступления россиян, в том числе за преступление агрессии. Привлечение к ответственности российских лидеров за геноцид, за преступления против человечности это и есть цель. Мы можем продемонстрировать, что депортация была преступлением этого режима, как и нападение на украинский народ. Преступления без наказания поощрят новые зверства", – добавила эстонский премьер.

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Ранее СМИ сообщали, что в Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал".

Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Темы: ЭстонияПутинтрибунал
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