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Польща, Чехія і Словаччина виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 18:01
Польща, Чехія і Словаччина виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО
ПРАПОРИ УКРАЇНИ ТА НАТО, ФОТО NATO.INT

НАТО має окреслити чіткий шлях до членства України, коли будуть відповідні умови, а до того – бути готовим надати гарантії безпеки, які раз і назавжди знімуть з України статус "сірої зони".

Про це йдеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петра Фіали, Едуарда Гегера у журналі Foreign Affairs, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єри вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже  "не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії".

На їхню думку, на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє Альянсу, в тому числі про його ставлення до України і майбутню стратегію щодо Росії.

Прем'єри нагадують, що у 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (як і Грузії) має бути пов'язане з членством в НАТО.

"Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною", – йдеться у статті.

За словами глав трьох урядів, сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, під час візиту естонської прем'єрки Каї Каллас до Житомира Естонія та Україна домовилися координувати спільні дії для гарантій безпеки нашої держави на шляху до членства у НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту в Київ генсека НАТО Єнса Столтенберга Зеленський заявив, що Київ очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства в Альянсі.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

Теми: НАТОУкраїна
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