Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 18:01
Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО
ФЛАГИ УКРАИНЫ И НАТО, ФОТО NATO.INT

НАТО должен очертить четкий путь к членству Украины, когда будут соответствующие условия, а до того – быть готовым предоставить гарантии безопасности, которые раз и навсегда снимут с Украины статус "серой зоны".

Об этом говорится в статье премьер-министров Польши, Чехии, Словакии Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы, Эдуарда Гегера в журнале Foreign Affairs, сообщает "Европейская правда".

Премьеры считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь "не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления в Украине, если она не будет способна защитить себя от будущей агрессии".

Реклама:

По их мнению, на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии в отношении России.

Премьеры напоминают, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.

"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать серой зоной", – говорится в статье.

ВИДЕО ДНЯ

По словам глав трех правительств, серые зоны создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряженность.

Как сообщалось, во время визита эстонского премьера Каи Каллас в Житомир Эстония и Украина договорились координировать совместные действия для гарантий безопасности нашего государства на пути к членству в НАТО.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга Зеленский заявил, что Киев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе принятия пакета гарантий безопасности для Украины на пути к членству в Альянсе.

Читайте также: Без ПДЧ и Бухареста. Почему украинские политики должны забыть о прошлом в вопросе вступления в НАТО.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
НАТО
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
Все новости...
Реклама: