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Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 18:01
Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО
ФЛАГИ УКРАИНЫ И НАТО, ФОТО NATO.INT

НАТО должен очертить четкий путь к членству Украины, когда будут соответствующие условия, а до того – быть готовым предоставить гарантии безопасности, которые раз и навсегда снимут с Украины статус "серой зоны".

Об этом говорится в статье премьер-министров Польши, Чехии, Словакии Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы, Эдуарда Гегера в журнале Foreign Affairs, сообщает "Европейская правда".

Премьеры считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь "не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления в Украине, если она не будет способна защитить себя от будущей агрессии".

По их мнению, на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии в отношении России.

Премьеры напоминают, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.

"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать серой зоной", – говорится в статье.

По словам глав трех правительств, серые зоны создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряженность.

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Как сообщалось, во время визита эстонского премьера Каи Каллас в Житомир Эстония и Украина договорились координировать совместные действия для гарантий безопасности нашего государства на пути к членству в НАТО.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга Зеленский заявил, что Киев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе принятия пакета гарантий безопасности для Украины на пути к членству в Альянсе.

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Темы: НАТОУкраина
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