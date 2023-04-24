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Лавров головує на засіданні Радбезу ООН: посперечався з генсеком, звинуватив США і виправдовує війну

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 18:41

Міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров у понеділок головує на засіданні Ради Безпеки ООН і вже встиг посперечатися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Гуттеріш і Лавров посперечалися на засіданні, яке формально присвячене мультилатералізму, що передбачає спільну роботу країн для досягнення певної мети.

Гутерріш відкрив зустріч і перерахував успіхи ООН з моменту її заснування 78 років тому, сказавши: "Миротворчість та ефективна дипломатія допомогли покласти край конфліктам у всьому світі".

"Ми стикаємося з безпрецедентними і взаємопов'язаними кризами. Напруженість у відносинах між великими державами досягла історичного максимуму", – сказав генсек ООН.

Він сказав, що вторгнення Росії в Україну "спричиняє масові страждання і руйнування для країни та її народу". "Необхідно терміново вжити ефективних заходів у відповідь", – додав він.

Лавров у відповідь заявив, що ООН "переживає глибоку кризу" і що США замінили міжнародне право на "певний порядок, заснований на правилах". Він також сказав, що США "взяли курс на руйнування" архітектури ООН.

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Телеканал Sky News повідомляє, що Лавров також звинуватив Міжнародний валютний фонд у тому, що він "перетворився" на орган, який працює на "досягнення цілей США та їхніх союзників, включаючи цілі військового характеру".

"Західним колегам вже давно незручно досягати згоди через такий універсальний формат, як ООН, для ідеологічно виправданої політики, спрямованої на підрив багатосторонності і відмову від демократії", – сказав він.

Лавров також звинуватив Захід у тому, що він "відмовляється від дипломатії і вимагає вирішення питань на полі бою".

Він також захищав російське вторгнення, представивши дії своєї країни як спрямовані проти "відверто расистського режиму" в Україні.

"Російська Федерація чітко заявила про мету викорінити загрози нашій безпеці, які роками створювалися представниками НАТО, і захистити людей від київського режиму та їхніх дій зі знищення територій", – сказав він.

Як відомо, Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.

Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, за реформу Ради безпеки ООН висловилася і Туреччина.

Теми: ЛавровООН
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