В Латвии выросла поддержка обязательной военной службы – опрос

В Латвии из-за войны России против Украины растет поддержка введения обязательной военной службы.

Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Минобороны Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

55% латвийцев согласны с тем, что в Латвии следует ввести службу государственной обороны (11 месяцев службы в Национальных вооруженных силах или Земессадзе, обучение студентов или альтернативную гражданскую службу), а 60% согласны с тем, что для того, чтобы улучшить оборонные возможности Латвии, стоило бы ее ввести.

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Министр обороны Инара Мурниеце подчеркивает, что "грубая война России в Украине изменила как геополитическую ситуацию, так и отношение общества Латвии к своей роли в обороне государства". Поддержка обязательной военной службы с 2021 года выросла за год на 10 процентных пунктов, с 39% до 49%. 62% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет в 2022 году поддержали в 2022 году идею обязательной военной службы – тогда как в 2021 году на такой вопрос положительно отвечали 55% молодых респондентов.

5 апреля Сейм в третьем окончательном чтении принял Закон о службе государственной обороны, который предусматривает обязанность каждого гражданина Латвии мужского пола по достижении 18 лет (или после окончания обучения в вузе, но не позднее чем в 24 года) отслужить в армии или пройти альтернативную гражданскую службу. Добровольно отслужить могут и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

1 июля этого года начнется призыв добровольцев, а