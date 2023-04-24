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Найгарячіші бої йдуть за Бахмут, авіація ЗСУ 6 разів накривала скупчення окупантів - Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 квітня 2023, 18:49
Найгарячіші бої йдуть за Бахмут, авіація ЗСУ 6 разів накривала скупчення окупантів - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські загарбники наступали на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, було відбито понад 30 ворожих атак. Також авіація ЗСУ за добу нанесла 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

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Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них –Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
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