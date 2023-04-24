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Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 19:58

Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про ознаки того, що війна в Україні може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, і це було б джерелом небезпек у майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

"Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, а це, на жаль, означатиме, що незабаром можуть з'явитися нові небезпеки. Ми не бажаємо такого рішення", – сказав Качинський.

Польща повністю підтримує українців у їхній вимозі звільнити всю свою територію, "але не все залежить від нас", додав він.

Качинський зазначив, що війна в Україні вказує на те, що "армія сьогодні повинна бути адекватно чисельною і водночас адекватно озброєною". "У різних аспектах, як з точки зору вогневих можливостей, здатності відбити повітряну атаку, так і – це особливо важливо сьогодні на українському фронті – наступальних можливостей", – підкреслив він.

"Ми повинні довести польську армію до такого стану, в якому вона матиме всі ці можливості в повному обсязі: зможе захищатися, контратакувати – бо ми не хочемо ні на кого нападати першими – зможе здійснювати все те, що пов'язане з діями, які в кінцевому підсумку ведуть до перемоги у війні. Ми повинні будувати переможну армію", – заявив глава "Права і справедливості".

Як повідомлялося, прем'єри Польщі, Чехії і Словаччини заявили, що світ не може піддаватися втомі від війни і послаблювати рішучість у підтримці України, оскільки будь-яке зволікання Москва використає на свою користь.

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"Мир може настати лише на умовах України. Заморожування конфліктів – це улюблений спосіб Росії виграти час, вдаючи, що вона припиняє війну, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності", – йдеться у спільній статті прем’єрів.

Теми: Польща
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