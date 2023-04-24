Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 19:58

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о признаках того, что война в Украине может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, и это было бы источником опасностей в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, а это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не желаем такого решения", – сказал Качиньский.

Польша полностью поддерживает украинцев в их требовании освободить всю свою территорию, "но не все зависит от нас", добавил он.

Качиньский отметил, что война в Украине указывает на то, что "армия сегодня должна быть адекватно численной и одновременно адекватно вооруженной". "В различных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и – это особенно важно сегодня на украинском фронте – наступательных возможностей", – подчеркнул он.

"Мы должны довести польскую армию до такого состояния, в котором она будет иметь все эти возможности в полном объеме: сможет защищаться, контратаковать – потому что мы не хотим ни на кого нападать первыми – сможет осуществлять все то, что связано с действиями, которые в конечном итоге ведут к победе в войне. Мы должны строить победоносную армию", – заявил глава "Права и справедливости".

Как сообщалось, премьеры Польши, Чехии и Словакии заявили, что мир не может поддаваться усталости от войны и ослаблять решимость в поддержке Украины, поскольку любое промедление Москва использует в свою пользу.

ВИДЕО ДНЯ

"Мир может наступить только на условиях Украины. Замораживание конфликтов – это любимый способ России выиграть время, делая вид, что она прекращает войну, которую сама же и начала. Замороженный конфликт не принесет стабильности", – говорится в совместной статье премьеров.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Польша
В МИД Польши раскритиковали немецкие заявления о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины
Суд ЕС сократил до 500 тысяч евро ежедневный штраф Польши в споре с Еврокомиссией
В Польше поймали очередного перевозчика нелегальных мигрантов: влетел в дерево, убегая от полиции
Последние новости
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
Все новости...
Реклама: