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Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 19:58

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о признаках того, что война в Украине может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, и это было бы источником опасностей в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, а это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не желаем такого решения", – сказал Качиньский.

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Польша полностью поддерживает украинцев в их требовании освободить всю свою территорию, "но не все зависит от нас", добавил он.

Качиньский отметил, что война в Украине указывает на то, что "армия сегодня должна быть адекватно численной и одновременно адекватно вооруженной". "В различных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и – это особенно важно сегодня на украинском фронте – наступательных возможностей", – подчеркнул он.

"Мы должны довести польскую армию до такого состояния, в котором она будет иметь все эти возможности в полном объеме: сможет защищаться, контратаковать – потому что мы не хотим ни на кого нападать первыми – сможет осуществлять все то, что связано с действиями, которые в конечном итоге ведут к победе в войне. Мы должны строить победоносную армию", – заявил глава "Права и справедливости".

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Как сообщалось, премьеры Польши, Чехии и Словакии заявили, что мир не может поддаваться усталости от войны и ослаблять решимость в поддержке Украины, поскольку любое промедление Москва использует в свою пользу.

"Мир может наступить только на условиях Украины. Замораживание конфликтов – это любимый способ России выиграть время, делая вид, что она прекращает войну, которую сама же и начала. Замороженный конфликт не принесет стабильности", – говорится в совместной статье премьеров.

Темы: Польша
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