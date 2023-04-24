Боррель: Надання боєприпасів Україні має прискоритись найближчими днями

Країни Європейського Союзу надають боєприпаси на терміновий запит України і їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда"

"Сьогодні ми говорили про потреби України. Можу сказати, що вже надано військової підтримки на понад 31 млрд євро. Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо 1 млрд на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і має збільшитися швидше найближчими днями", – сказав Боррель.

Він пояснив, що перший елемент домовленості на відшкодування видатків урядів країн ЄС за відправлення Україні боєприпасів вже працює.

Щодо другого елементу угоди, який передбачає фінансування на суму 1 млрд євро спільних закупівель ЄС, міністри дійшли згоди, але фінального рішення ще не ухвалено. При цьому Боррель підкреслив, що попри це процес закупівель активно готується, щоб як тільки буде рішення він почав працювати.

"Ми знаємо, що Україна невідкладно потребує боєприпасів та ракет. І вони потрібні їм для захисту своєї території. Ситуація не така, що Росія не хочу зупинятися, і Україні не хоче зупинятися. Росія не хоче зупиняти вторгнення, і Україні має продовжувати захищатися. Саме так правильно пояснювати те, що там відбувається", – сказав Боррель.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

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Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.