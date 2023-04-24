Уряд Іспанії затвердив додаткові 8 млрд євро на оборонні витрати

Уряд Іспанії схвалив два рішення про додаткові інвестиції в оборону на загальну суму 8 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Mundo.

Уряд в Мадриді в середині квітня погодив виділення майже 5 мільярдів і додатково ще 3 мільярдів на оборонні закупівлі. За даними видання, йдеться про винищувачі Eurofighter, гелікоптер NH-90 або бойові колісні машини 8x8.

Це зобов'язання Іспанії інвестувати в озброєння збігається в часі з інформацією про те, що США схвалили продаж Марокко ракетних пускових установок, подібних до тих, які вони поставили Україні. Йдеться про постачання 18 пускових установок HIMARS і 112 ракет класу "земля-земля" трьох різних моделей з дальністю польоту від 82 до 305 кілометрів.

Кроки сусідньої країни не залишаються непоміченими в Іспанії. "Марокко і Алжир залишаються зануреними в напружену "дилему безпеки", на тлі якої постає питання Західної Сахари", – зазначається у звіті про національну безпеку, який був оприлюднений в понеділок.

Уряд Іспанії зобов'язався досягти 2% ВВП в оборонному бюджеті, як того вимагає НАТО, у 2029 році.

Нагадаємо, шість танків Leopard 2, призначених для України, покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і перебувають на шляху до місця призначення.

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