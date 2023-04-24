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Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
скриншот

Правительство Испании одобрило два решения о дополнительных инвестициях в оборону на общую сумму 8 миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Mundo.

Правительство в Мадриде в середине апреля согласовало выделение почти 5 миллиардов и дополнительно еще 3 миллиардов на оборонные закупки. По данным издания, речь идет об истребителях Eurofighter, вертолете NH-90 или боевых колесных машинах 8x8.

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Это обязательство Испании инвестировать в вооружение совпадает во времени с информацией о том, что США одобрили продажу Марокко ракетных пусковых установок, подобных тем, которые они поставили Украине. Речь идет о поставке 18 пусковых установок HIMARS и 112 ракет класса "земля-земля" трех различных моделей с дальностью полета от 82 до 305 километров.

Шаги соседней страны не остаются незамеченными в Испании. "Марокко и Алжир остаются погруженными в напряженную "дилемму безопасности", на фоне которой встает вопрос Западной Сахары", – отмечается в отчете о национальной безопасности, обнародованном в понедельник.

Правительство Испании обязалось достичь 2% ВВП в оборонном бюджете, как того требует НАТО, в 2029 году.

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Напомним, шесть танков Leopard 2, предназначенных для Украины, покинули испанский портовый город Сантандер на севере и находятся на пути к месту назначения.

Всего 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании.

Темы: Испания
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