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У Тбілісі спростували чутки про відкриття російських круїзів у порти Грузії

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 07:50
У Тбілісі спростували чутки про відкриття російських круїзів у порти Грузії
Круїзний лайнер. Ілюстративне фото FOX46.COM

Грузинські органи влади заперечили повідомлення у росЗМІ про те, що з літа у порти Грузії почнуть ходити російські круїзні судна. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости Грузия".

Приводом стала публікація у виданні "Вестник Кавказа" з російським доменом про те, що буцімто влітку готується перший круїз російського теплоходу "Пьотр Вєлікій" з Новоросійська до Стамбула через Батумі.

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Агентство морського транспорту Грузії заперечило ці анонси. 

"Грузія не має морського пасажирського чи круїзного сполучення з Росією. Поширювана інформація про можливий захід російського круїзного лайнера "Пьотр Вєлікій" у гавані Грузії в 2023 році є цілковитою неправдою", – заявили у відомстві. 

Схоже спростування Агентству морського транспорту довелося публікувати і на початку року – тоді заявили про підготовку запуску морського пасажирського сполучення між Сочі й Батумі.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно подібна ситуація виникла і з прямими авіарейсами – на сайті московського аеропорту з’явився рейс до Тбілісі. Це згодом пояснили "технічною помилкою". 

Теми: ГрузіякорабліРосія
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