В Тбилиси опровергли слухи об открытии российских круизов в порты Грузии

Грузинские органы власти опровергли сообщения в росСМИ о том, что с лета в порты Грузии начнут ходить российские круизные суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости Грузия".

Поводом стала публикация в издании "Вестник Кавказа" с российским доменом о том, что якобы летом готовится первый круиз российского теплохода "Петр Великий" из Новороссийска в Стамбул через Батуми.

Агентство морского транспорта Грузии опровергло эти анонсы.

"Грузия не имеет морского пассажирского или круизного сообщения с Россией. Распространяемая информация о возможном заходе российского круизного лайнера "Петр Великий" в гавани Грузии в 2023 году является абсолютной ложью", – заявили в ведомстве.

Похожее опровержение Агентству морского транспорта пришлось публиковать и в начале года – тогда заявили о якобы подготовке запуска морского пассажирского сообщения между Сочи и Батуми.

Недавно подобная ситуация возникла и с прямыми авиарейсами – на сайте московского аэропорта появился рейс в Тбилиси. Это впоследствии объяснили "технической ошибкой".