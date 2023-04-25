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Вода в Києві піднімається, але до критичного рівня ще більше метра - КМВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 10:06
Вода в Києві піднімається, але до критичного рівня ще більше метра - КМВА
Фото: Getty Images

За останню добу вода у Києві піднялась на 11 см, але до критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "Станом на 9:30 25.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра".

Деталі: За даними влади, тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

"Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Теми: Київвода
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