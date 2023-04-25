Вода в Киеве поднимается, но до критического уровня еще больше метра - КГВА
За последние сутки вода в Киеве поднялась на 11 см, но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра.
Источник: пресс-служба КГВА
Дословно: "По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра".
Детали: По данным властей, тем временем удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.
Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.
"Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил начальник КГГА Сергей Попко.