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Вода в Киеве поднимается, но до критического уровня еще больше метра - КГВА

Станислав ПогориловВторник, 25 апреля 2023, 10:06
Вода в Киеве поднимается, но до критического уровня еще больше метра - КГВА
Фото: Getty Images

За последние сутки вода в Киеве поднялась на 11 см, но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра".

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Детали: По данным властей, тем временем удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

"Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил начальник КГГА Сергей Попко.

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Темы: Киеввода
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