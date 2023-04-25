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Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 10:10
Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців
фото: ГУР

ГУР в координації з Офісом президента та МЗС евакуювало з охопленого боями Хартуму – столиці Судану 87 громадян України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

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В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей".

Деталі: На даний час всі евакуйовані перебувають на території Єгипту.

Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

ВІДЕО ДНЯ
 

Повідомляється, що громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують повернення на батьківщину.

 

Теми: СуданвійнаУкраїна
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