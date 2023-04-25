Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 10:10
Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців
фото: ГУР

ГУР в координації з Офісом президента та МЗС евакуювало з охопленого боями Хартуму – столиці Судану 87 громадян України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей".

Деталі: На даний час всі евакуйовані перебувають на території Єгипту.

Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

 

Повідомляється, що громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують повернення на батьківщину.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: СуданвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Судан
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
МЗС пропонує українцям евакуацію із Судану
Представництво ЄС евакуювали із Судану за підтримки Франції, посол залишився
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: