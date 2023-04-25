Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців

ГУР в координації з Офісом президента та МЗС евакуювало з охопленого боями Хартуму – столиці Судану 87 громадян України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей".

Деталі: На даний час всі евакуйовані перебувають на території Єгипту.

Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

Повідомляється, що громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують повернення на батьківщину.