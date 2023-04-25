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Из охваченного боями Судана эвакуировали 87 украинцев

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 10:10
Из охваченного боями Судана эвакуировали 87 украинцев
фото: ГУР

ГУР в координации с Офисом президента и МИД эвакуировало из охваченного боями Хартума - столицы Судана 87 граждан Украины.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В условиях непрерывных боев, несоблюдения режима "тишины", отсутствия пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

В целом спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей".

Детали: В настоящее время все эвакуированные находятся на территории Египта.

Им оказали необходимую медицинскую помощь, питание и воду.

 

Сообщается, что граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают возвращения на родину.

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Темы: СуданвойнаУкраина
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