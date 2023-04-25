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Боєць продавав авто, отримане від волонтерів, – його затримали

Олена РощінаВівторок, 25 квітня 2023, 12:29
Боєць продавав авто, отримане від волонтерів, – його затримали

На Донеччині військовослужбовець за 5 тисяч доларів США хотів продати автомобіль, отриманий від волонтерів для потреб Збройних Сил України, – працівники Державного бюро розслідувань затримали його та повідомили про підозру.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР) 

Деталі: У листопаді 2022 року український благодійний фонд привіз до України гуманітарну допомогу – автомобіль для військових на передовій.

Військовослужбовець, який безпосередньо отримав автомобіль від волонтерів, почав використовувати його за власними потребами. Кілька місяців фігурант самостійно роз’їжджав на автівці, а згодом виставив її на одному з інтернет-майданчиків на продаж.

20 квітня 2023 року працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання грошей від покупця.

 
 
 

Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ВІДЕО ДНЯ

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Теми: автоволонтериЗбройні силиДБР
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