Боєць продавав авто, отримане від волонтерів, – його затримали

На Донеччині військовослужбовець за 5 тисяч доларів США хотів продати автомобіль, отриманий від волонтерів для потреб Збройних Сил України, – працівники Державного бюро розслідувань затримали його та повідомили про підозру.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР)

Деталі: У листопаді 2022 року український благодійний фонд привіз до України гуманітарну допомогу – автомобіль для військових на передовій.

Військовослужбовець, який безпосередньо отримав автомобіль від волонтерів, почав використовувати його за власними потребами. Кілька місяців фігурант самостійно роз’їжджав на автівці, а згодом виставив її на одному з інтернет-майданчиків на продаж.

20 квітня 2023 року працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання грошей від покупця.

Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ВІДЕО ДНЯ

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.