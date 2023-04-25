Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боец продавал авто, полученное от волонтеров, – его задержали

Елена РощинаВторник, 25 апреля 2023, 12:29
Боец продавал авто, полученное от волонтеров, – его задержали

В Донецкой области военнослужащий за 5 тысяч долларов США хотел продать автомобиль, полученный от волонтеров для нужд Вооруженных Сил Украины, – работники Государственного бюро расследований задержали его и сообщили о подозрении.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР) 

Детали: В ноябре 2022 года украинский благотворительный фонд привез в Украину гуманитарную помощь – автомобиль для военных на передовой.

Военнослужащий, который непосредственно получил автомобиль от волонтеров, начал использовать его на собственные нужды. Несколько месяцев фигурант самостоятельно разъезжал на машине, а затем выставил ее на одной из интернет-площадок на продажу.

20 апреля 2023 года работники ГБР задержали фигуранта во время получения денег от покупателя.

 
 
 

Фигуранту сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в сумме 805 тысяч гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Темы: автоволонтерыВооруженные силыГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
авто
В Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция
Движение в направлении Киева со стороны Борисполя затруднено из-за ДТП
Tesla снизила цены на свои автомобили в США в шестой раз с начала года
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: