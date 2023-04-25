Боец продавал авто, полученное от волонтеров, – его задержали

В Донецкой области военнослужащий за 5 тысяч долларов США хотел продать автомобиль, полученный от волонтеров для нужд Вооруженных Сил Украины, – работники Государственного бюро расследований задержали его и сообщили о подозрении.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР)

Детали: В ноябре 2022 года украинский благотворительный фонд привез в Украину гуманитарную помощь – автомобиль для военных на передовой.

Военнослужащий, который непосредственно получил автомобиль от волонтеров, начал использовать его на собственные нужды. Несколько месяцев фигурант самостоятельно разъезжал на машине, а затем выставил ее на одной из интернет-площадок на продажу.

20 апреля 2023 года работники ГБР задержали фигуранта во время получения денег от покупателя.

Фигуранту сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в сумме 805 тысяч гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.