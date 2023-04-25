Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боец продавал авто, полученное от волонтеров, – его задержали

Елена РощинаВторник, 25 апреля 2023, 12:29
Боец продавал авто, полученное от волонтеров, – его задержали

В Донецкой области военнослужащий за 5 тысяч долларов США хотел продать автомобиль, полученный от волонтеров для нужд Вооруженных Сил Украины, – работники Государственного бюро расследований задержали его и сообщили о подозрении.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР) 

Детали: В ноябре 2022 года украинский благотворительный фонд привез в Украину гуманитарную помощь – автомобиль для военных на передовой.

Реклама:

Военнослужащий, который непосредственно получил автомобиль от волонтеров, начал использовать его на собственные нужды. Несколько месяцев фигурант самостоятельно разъезжал на машине, а затем выставил ее на одной из интернет-площадок на продажу.

20 апреля 2023 года работники ГБР задержали фигуранта во время получения денег от покупателя.

 
 
 

Фигуранту сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в сумме 805 тысяч гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Темы: автоволонтерыВооруженные силыГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
авто
Xiaomi получила разрешение китайского регулятора на производство электромобилей - Reuters
Audi вслед за Mercedes и BMW ограничил доступ российских дилеров к программному обеспечению - СМИ
В Киеве на неделю перекроют Крещатик
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: