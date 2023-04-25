На Чернігівщині загинули прикордонники: затонув човен
Державне бюро розслідувань розбирається в загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.
Джерело: ДБР
Деталі: 24 квітня човен з прикордонним нарядом із п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.
За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув.
Унаслідок цього загинули двоє військовослужбовців. У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.
Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України, – порушення правил кораблеводіння.
Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових. Тривають допити свідків.
Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.