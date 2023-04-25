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На Чернігівщині загинули прикордонники: затонув човен

Вівторок, 25 квітня 2023, 13:03
На Чернігівщині загинули прикордонники: затонув човен
Човен Прикордонної служби, фото ДБР

Державне бюро розслідувань розбирається в загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.

Джерело: ДБР

Деталі: 24 квітня човен з прикордонним нарядом із п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

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За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. 

Унаслідок цього загинули двоє військовослужбовців. У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України, – порушення правил кораблеводіння.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових. Тривають допити свідків.

Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.

 
 
 
 

Теми: Прикордонна службаДБР
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