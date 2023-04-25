На Чернігівщині загинули прикордонники: затонув човен

Державне бюро розслідувань розбирається в загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.

Джерело: ДБР

Деталі: 24 квітня човен з прикордонним нарядом із п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув.

Унаслідок цього загинули двоє військовослужбовців. У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України, – порушення правил кораблеводіння.

Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових. Тривають допити свідків.

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Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.