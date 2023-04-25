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На Черниговщине погибли пограничники: затонула лодка

Вторник, 25 апреля 2023, 13:03
На Черниговщине погибли пограничники: затонула лодка
Лодка Пограничной службы, фото ГБР

Государственное бюро расследований разбирается в гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.

Источник: ГБР

Детали: 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр.

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По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. 

В результате этого погибли двое военнослужащих. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.

Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины, – нарушение правил кораблевождения.

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Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных. Продолжаются допросы свидетелей.

На данный момент в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.

 
 
 
 

Темы: Пограничная службаГБР
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