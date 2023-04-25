На Черниговщине погибли пограничники: затонула лодка
Государственное бюро расследований разбирается в гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.
Источник: ГБР
Детали: 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр.
По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула.
В результате этого погибли двое военнослужащих. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.
Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины, – нарушение правил кораблевождения.
Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных. Продолжаются допросы свидетелей.
На данный момент в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.