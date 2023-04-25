Сербія образилася на Україну через голосування щодо Косова

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич висловив незадоволення голосуванням України у Комітеті міністрів Ради Європи щодо членства Косова у РЄ.

Про це повідомив сербський телеканал N1, пише "Європейська правда".

Дачич зазначив, що голосування країн за початок процедури розгляду запиту Косова на членство в Раді Європи вплине на ставлення Белграда до цих держав у майбутньому.

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У контексті українського голосування Дачич сказав, що був неприємно здивований голосом України.

За його словами, Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України в усіх резолюціях світу, а Київ утримався при голосуванні. Як відомо, Україна не визнає Косово незалежною державою.

Дачич також висловив обурення через голосування інших держав. Зокрема, він розкритикував Чорногорію.

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"Чорногорія проголосувала за прийняття Косова. Їм також колись знадобиться наш голос, на який вони точно не зможуть розраховувати", – сказав глава сербської дипломатії.

Дачич додав, що претензії є і до Боснії та Герцеговини.

"Що стосується БіГ, чи був колись у моїй промові момент, коли ми не згадували про територіальну цілісність БіГ? Тепер, коли хтось запитає, ми утримаємося. Так чому ми виступали за територіальну цілісність Боснії і Герцеговини, а вони утрималися?", – зазначив Дачич.

Неприємно здивували міністра також Греція і Словаччина, сказав він.

"Міністра з Греції нагородив президент Сербії Александар Вучич. Президент Греції говорив про те, що вони не визнають Косово", – сказав Дачич.

Глава МЗС Сербії окремо подякував усім, хто голосував проти членства Косова, перерахувавши Кіпр, Іспанію, Румунію, Азербайджан і Грузію.

Дачич особливо подякував Угорщині, яка проголосувала проти, хоча Будапешт офіційно визнає незалежність Косова.

24 квітня Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи, отримавши більше двох третин необхідних голосів на підтримку заявки на вступ до організації.

Уряд Косова заявив, що подасть заявку на членство в Раді Європи навесні минулого року, скориставшись можливістю, що з'явилася після того, як Росію виключили з цієї організації.

Прийняття в організацію вимагає схвалення двох третин членів, а оскільки Росія не визнає Косово як незалежну державу, в минулому існував ризик того, що будь-яка попередня заявка буде відхилена.